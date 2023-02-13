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21:46, 13 февраля 2023Забота о себе

Раскрыты опасные последствия новой процедуры для легкого ношения каблуков

Физиолог Глубоков: уколы ботокса в стопу ради ношения каблуков грозят нарушением походки

Фото: Kris Atomic / Unsplash

Уколы ботокса в стопу — новая, но уже набирающая популярность процедура для легкого ношения обуви на каблуках, — грозит опасными последствиями для здоровья. Их врач-физиолог Филипп Глубоков раскрыл россиянам в беседе с Пятым каналом.

Глубоков напомнил, что ботулотоксин — это вещество, при введении которого мышца теряет способность сокращаться из-за блокировки передачи нервных импульсов. Если делать инъекции этого препарата в стопу для безболезненного ношения туфель на высоких каблуках, можно случайно расслабить мышцу, стабилизующую свод стопы. Эта ошибка может привести к нарушению походки и двигательной функции ноги, уверен врач.

Здоровая нога и стопа — залог здорового позвоночника. Может начать рушиться весь скелет по восходящей

Филипп ГлубоковВрач-физиолог
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В качестве других неприятных последствий инъекций ботокса в стопу Глубоков назвал повреждение сухожилия, занесение инфекции и отсутствие ожидаемого эффекта от процедуры.

Ранее врач-дерматолог Ольга Забненкова назвала главную ошибку Анастасии Ивлеевой в погоне за красотой и молодостью. По ее мнению, российская телеведущая и актриса слишком увлеклась инъекциями ботокса, и из-за этого ее лицо стало выглядеть практически неподвижным.

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Наталья Обрядина
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