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00:34, 13 февраля 2023Мир

Израиль и США начали совместные учения

Израиль и США начали плановые совместные учения Juniper Falcon

Фото: Amir Cohen / Reuters

Вооруженные силы Израиля и Центральное командование Вооруженных сил США начали плановые совместные учения Juniper Falcon. РИА Новости.

Уточняется, что данные учения будут сосредоточены на противовоздушной обороне, кибербезопасности, проработке разведывательных и логистических сценариев. Кроме того, в рамках мероприятий «проверят совместную американо-израильскую готовность к потенциальным событиям в области безопасности».

В января США и Израиль провели крупнейшие в истории совместные военные учения Juniper Oak, в которых участвовали более 7,5 тысячи военнослужащих с обеих сторон. В них также задействовали стратегические бомбардировщики, истребители пятого поколения, военные корабли и ракетные системы HIMARS.

Ранее десятки израильских истребителей провели учения над Средиземным морем, в то время как военные корабли были задействованы в Красном море. Тогда Израиль объяснил действия подготовкой к развертыванию различных «сценариев» против Ирана.

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Марина Совина
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