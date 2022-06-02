Израиль провел военные учения из-за угроз со стороны Ирана

В Израиле провели военные учения на фоне напряженных отношений с Ираном

В Израиле прошли военные учения на фоне напряженных отношений с Ираном, сообщает интернет-издание Al-Monitor.

Десятки израильских истребителей провели учения над Средиземным морем, в то время как военные корабли были задействованы в Красном море. Страна объясняет действия подготовкой к развертыванию различных «сценариев» против Ирана.

«Мы постоянно готовимся и тренируемся по многим сценариям, включая угрозы со стороны Ирана», — заявил главнокомандующий Военно-морских сил Израиля Дэвид Саар Саламу.

Израиль выступает против Совместного всеобъемлющего плана действий, заключенного между США и Ираном в 2015 году. В ходе ядерной сделки были достигнуты соглашения по иранской ядерной программе в обмен на отмену санкций против государства.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США пытаются выторговать дополнительные условия для себя, создавая препятствия для возобновления ядерной сделки с Ираном.

В 2018 году президент США Дональд Трамп вывел свою страну из договора и ввел санкции против Ирана. Переговоры о возрождении соглашения зашли в тупик.