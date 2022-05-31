Лавров обвинил США в препятствовании возобновлению ядерной сделки с Ираном

Глава МИД РФ Лавров заявил, что США препятствуют возобновлению ядерной сделки с Ираном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США пытаются выторговать дополнительные условия для себя, создавая препятствия возобновлению ядерной сделки с Ираном. Как уточняет ТАСС, глава МИД РФ поделился своей точкой зрения на происходящее в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бахрейна Абдель Латифом бен Рашедом аз-Заяни.

Дипломат упрекнул Вашингтон в попытках «выторговать дополнительные условия, изменив тем самым первоначальный замысел, первоначальное содержание [Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)], которое было утверждено Советом Безопасности ООН». При этом Лавров подчеркнул, что российская сторона в данном вопросе исходит из того, что сделку следует возобновить без каких бы то ни было «изъятий» и «довесков».

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков отметил, что документ, в котором перечислены решения по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), находится в финальной стадии готовности. По его словам, имеющийся текст по возобновлению ядерной сделки с Ираном устраивает российскую сторону, в повестке работы над ним остались лишь политические вопросы.

Сделка относительно иранской ядерной программы была заключена в 2015 году между Тегераном, а также шестью посредниками: США, Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. Ее условия предусматривали отказ Ирана от разработки ядерного оружия в обмен на невведение новых санкций. В 2018-м США по инициативе тогдашнего президента Дональда Трампа вышли из соглашения.