Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:43, 13 февраля 2023Наука и техника

Названа причина заморозки переговоров с Индией по производству Ка-226Т

ФСВТС: переговоры с Индией по производству Ка-226Т заморозили из-за локализации

Фото: Александр Мельников / РИА Новости

Переговоры с Индией по производству многоцелевых вертолетов Ка-226Т заморозили, поскольку индийскую сторону не устроил предложенный уровень локализации. Индия рассматривает покупку готовых машин. Об этом заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов в ходе выставки Aero India 2023 сообщил ТАСС.

«К сожалению, переговоры с индийскими партнерами об уровне локализации производства вертолетов Ка-226Т практически заморожены. Как утверждает Министерство обороны Республики Индия, их не удовлетворяет тот уровень локализации, который предложен совместным предприятием», — сказал он.

По его словам, индийским партнерам передали обновленные предложения по производству Ка-226Т в Индии, которые предусматривают 70-процентную локализацию.

Дрожжов отметил, что индийская государственная авиастроительная корпорация Hindustan Aeronautics Limited (HAL) предлагает вооруженным силам страны легкий вертолет собственной разработки, который значительно уступает российскому по тактико-техническим характеристикам. Поэтому индийское военное ведомство рассматривает возможность закупки готовых Ка-226Т. Замглавы ФСВТС уточнил, что конкретных решений пока нет.

Материалы по теме:
Ракеты, истребители и танки: какое оружие продает Россия и кто покупает его на миллиарды долларов?
Ракеты, истребители и танки:какое оружие продает Россия и кто покупает его на миллиарды долларов?
11 ноября 2022
«Борей», «Удав» и «Белые лебеди»: какое оружие получит армия России в 2023 году?
«Борей», «Удав» и «Белые лебеди»:какое оружие получит армия России в 2023 году?
23 января 2023

В мае 2022 года генеральный конструктор «ОДК-Климов» Всеволод Елисеев сообщил, что в России планируют начать серийное производство двигателей ВК-650В для вертолетов Ка-226Т и «Ансат» в 2024 году.

В декабре 2021 года Ка-226Т впервые совершил круговой полет на базе летно-испытательного комплекса Национального центра вертолетостроения «Миль и Камов» в рамках испытаний. Вертолет провел в воздухе 12 минут.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Кадыров заявил о необходимости забрать в рамках СВО Одессу и Харьков
Виктория Боня осудила Джона Сину за выход в свет в мини-юбке и на каблуках
Макгрегор прокомментировал победу Махачева над Волкановски
В Крыму подожгли могилу участника СВО
Бездомного задержали за проведение обряда с ножом у Вечного огня в Москве
Стало известно о подготовке Японии и Китая к кулуарным переговорам
Кадыров раскрыл подробности плана перегруппировки войск в ходе СВО
В Белоруссии пригрозили Польше российскими ракетами
Евросоюз откажется вводить санкции против «Росатома»
Известная стендаперша объяснила нежелание переезжать в Москву
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.