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15:01, 13 февраля 2023Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 13 февраля
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на 13 февраля. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

За минувшие сутки российские добровольцы штурмовых отрядов взяли под контроль населенный пункт Красная Гора в Донецкой народной республике (ДНР). На купянском направлении за 24 часа Украина потеряла свыше 30 военнослужащих, на краснолиманском — более 80 бойцов, на донецком — свыше 150 человек. Вооруженные силы (ВС) России поразили пункт ремонта техники бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Славянска в ДНР, а также уничтожили две РСЗО «Град» и две гаубицы «Гвоздика». Также было нанесено поражение по скоплениям живой силы ВСУ в районе Угледара и Пречистовки.

Российским войскам с момента начала проведения спецоперации удалось уничтожить 384 самолета, 207 вертолетов, 3114 беспилотных летательных аппаратов, 404 зенитных ракетных комплекса, 7852 танка и других боевых бронированных машин. Кроме того, ликвидирована 8363 единицы специальной военной автомобильной техники.

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Анастасия Шейкина
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