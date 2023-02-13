Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 13 февраля

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на 13 февраля. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

За минувшие сутки российские добровольцы штурмовых отрядов взяли под контроль населенный пункт Красная Гора в Донецкой народной республике (ДНР). На купянском направлении за 24 часа Украина потеряла свыше 30 военнослужащих, на краснолиманском — более 80 бойцов, на донецком — свыше 150 человек. Вооруженные силы (ВС) России поразили пункт ремонта техники бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Славянска в ДНР, а также уничтожили две РСЗО «Град» и две гаубицы «Гвоздика». Также было нанесено поражение по скоплениям живой силы ВСУ в районе Угледара и Пречистовки.

Российским войскам с момента начала проведения спецоперации удалось уничтожить 384 самолета, 207 вертолетов, 3114 беспилотных летательных аппаратов, 404 зенитных ракетных комплекса, 7852 танка и других боевых бронированных машин. Кроме того, ликвидирована 8363 единицы специальной военной автомобильной техники.