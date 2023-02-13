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12:03, 13 февраля 2023Бывший СССР

В Казахстане рассказали о состоянии пострадавших от нападения на школу

Kazinform: пострадавшие от нападения на школу в Петропавловске находятся в реанимации

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Двое детей, пострадавших в результате нападения на школу в Петропавловске, находятся в реанимации в стабильном состоянии. Об этом сообщает казахстанское агентство Kazinform.

Утром 13 февраля стало известно, что в Петропавловске подросток принес с собой в школу топор и напал на учеников. Ранения получили два мальчика и девочка. Нападавшего задержали.

Как сообщает агентство, двоим пострадавшим понадобилась госпитализация. «Пациенты в срочном порядке взяты в операционную, под наркозом произведена хирургическая обработка ран, проведен ряд необходимых диагностических мероприятий, консультации профильных специалистов», — рассказали в детской больнице Северо-Казахстанской области.

Медики отмечают, что состояние пациентов стабильное, в настоящее время они находятся в реанимации. Третьему пострадавшему помощь была оказана амбулаторно.

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Алевтина Запольская
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