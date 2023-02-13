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07:53, 13 февраля 2023Бывший СССР

В Казахстане девятиклассник напал с топором на школьников

В казахстанском Петропавловске девятиклассник напал с топором и ранил трех школьников

Фото: Василий Крестьянинов / РИА Новости

В казахстанском Петропавловске девятиклассник пронес в школу топор и напал на учеников. Об этом сообщает «Казинформ».

Ранены два мальчика и девочка — ученики девятого и десятого классов. Напавший задержан сотрудниками полиции.

Двух пострадавших доставили в больницу с колотыми ранами головы и предплечья, третьему оказали помощь на месте. Их состояние врачи оценивают как стабильное.

В прокуратуре Северо-Казахстанской области сообщили, что подозреваемый состоит на психиатрическом учете.

Ранее школьники в Нижнем Тагиле толпой избили четырех сверстников. На четверых школьников напали из-за того, что якобы кто-то из них украл электронную сигарету у оппонентов. 15 подростков сначала позвали сверстников поговорить по этому поводу, но когда те пришли, сразу набросились на них с кулаками.

В январе сообщалось, что в Индии трое школьников напали на физрука и нанесли удары ножами после того, как он сделал одному из них замечание из-за отсутствия формы. Полиция считает, что нападение было спланировано.

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Марина Совина
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