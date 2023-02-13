Посол спрогнозировал сроки поставки Challenger 2 Киеву

Посол РФ в Лондоне Келин допустил, что Британия поставит Киеву танки Challenger 2 к марту

Великобритания может поставить Киеву танки Challenger 2 весной, допустил российский посол в Лондоне Андрей Келин. Его слова приводит РИА Новости.

«Сами поставки запланированы не сейчас, это целый комплекс мероприятий, который, видимо, будет осуществлен в марте-апреле», — спрогнозировал он сроки поставок, добавив, что эксперты комментировали этот вопрос по-разному.

Келин назвал танки Challenger 2 довольно сложной и тяжелой военной техникой, которой сейчас обучаются украинские экипажи в Великобритании.

Ранее премьер-министра страны Риши Сунака призвали отправить Украине истребители. Бывший премьер Борис Джонсон рассказал, что у Лондона есть в наличии более ста реактивных самолетов Typhoon и примерно столько же танков Challenger 2.

