В Госдуме задумались о введении обезличенных пачек сигарет

РИА Новости: депутаты обсуждают возможность введения обезличенных пачек сигарет

Депутаты Госдумы обсуждают возможные меры по регулированию продажи табака, в том числе и введение обезличенных пачек сигарет. Об этом сообщил источник в Госдуме, передает РИА Новости.

Как рассказал депутат Султан Хамзаев, эта инициатива обсуждается в Госдуме не первый месяц. Предлагается ввести пачки зеленого цвета, «как в некоторых странах мира», пояснил он. Упаковка не должна будет содержать корпоративные логотипы, цвета и товарные знаки, а иметь шаблонный цвет, название бренда «в обязательном размере и шрифте».

Подобные меры позволят ограничить рекламу и стимулирование продажи табака, снизить привлекательность сигарет и усилить негативное восприятие к курению.

Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил, что в России могут быть приняты самые разные меры по уменьшению употребления вейпов. С ними можно как ничего не делать, так и полностью запретить, считает он.

