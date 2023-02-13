Эксперты обсудили влияние колониальной политики на современный мир

В Доме Российского исторического общества обсудили влияние колониальной политики на мир

В Москве в Доме Российского исторического общества прошел круглый стол, участие в котором приняли представители органов государственной власти, руководители профильных научно-исследовательских институтов, вузов и федеральных архивов.

Темой дискуссии стала история борьбы с колониальной политикой и ее влияние на современный мир. Эксперты обсудили воздействие колониальной эксплуатации на социальное и экономическое развитие государств Африки, Азии и Латинской Америки, подискутировали о путях преодоления негативных последствий колониализма, поговорили об истории развития антиколониального движения.

По словам председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина, «актуальность темы продиктована трансформацией современного миропорядка с переходом от однополярного мира к многополярному. Он рассказал, что все больше стран и народов делают выбор в пользу суверенного развития, но коллективный Запад продолжает цепляться за колониальный миропорядок. Сергей Нарышкин считает, что для понимания этого момента следует обратиться к истории. Он напомнил об историческом моменте, когда «несколько алчных европейских держав сумели впервые окутать мир плотной сетью неравноправных экономических обменов», и о том, как «тупая алчность западных империй», стремящихся к мировому господству, неоднократно становилась причиной больших трагедий. Но история, посетовал Сергей Нарышкин, «ничему наших оппонентов, к сожалению, не научила, коллективный Запад продолжает мыслить в прежней парадигме колониализма».

Председатель Российского исторического общества напомнил о новой странице в истории Африки, которая открылась 1960 году, когда Советский Союз внес на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН декларацию о предоставлении независимости колониальным странам и народам. За этим, по его словам, последовало наращивание экономического сотрудничества СССР с африканским континентом точки, памятником которому до сих пор служит Асуанская плотина в Египте, спроектированная советскими инженерами. И сегодня, сообщил Сергей Нарышкин, «многие из наших африканских и азиатских партнеров с надеждой смотрят на Россию, поддерживая наши инициативы, направленные на установление демократического миропорядка, основанного на принципах международного права и многополярности». Поэтому, конечно, по его словам, заинтересованность в диалоге со стороны зарубежных партнеров есть.

Круглый стол стал частью подготовительной программы ко второму саммиту Россия — Африка, который состоится в июле 2023 года. По поручению президента страны Минобрнауки России совместно с Российским историческим обществом и Российской академией наук необходимо не только подготовить материалы к мероприятию, но и обеспечить включение в планы научных работ научных и образовательных организаций высшего образования научные исследования об истории зарождения, развития и о последствиях колониальной политики европейских государств на африканском и других континентах.

