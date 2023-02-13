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09:14, 13 февраля 2023Экономика

Российские чипы решили пристроить в автомобилях

«Ъ»: российские власти попробуют развивать микроэлектронику через чипы для машин

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Правительство России вместе с участниками рынка отечественной микроэлектроники обсуждают стратегию развития дизайн-центров, которые в связи с санкциями лишились возможности выпускать современные чипы на зарубежных предприятиях. Одним из перспективных решений выглядит создание чипов для автомобилей, со ссылкой на собственные источники пишет «Коммерсантъ».

В дискуссии участвуют представители профильных министерств, топ-менеджеры российских разработчиков микроэлектроники и аналитики Б1 (бывшее подразделение Ernst & Young). В ее рамках дизайн-центры должны подготовить планы разработки автокомпонентов (контроллеров, датчиков, модулей управления, сенсорных систем) с учетом нужд предприятий. Впрочем, собеседник издания признал, что сертификация таких решений займет много времени, так что планы будут долгосрочными.

Эксперты отмечают, что на российских заводах есть линии, выпускающие чипы по техпроцессу 90 нанометров (современные чипы выпускаются по технологиям 5-10 нанометров) и такой уровень пригоден для использования в автомобилях.

В то же время, указывает директор ассоциации «Консорциум предприятий в сфере автомобильных электронных приборов и телематики» Дмитрий Корначев, отечественные полупроводниковые фабрики уже полностью загружены, серийный выпуск чипов для автомобилей в случае их разработки может начаться не ранее чем в 2024-2025 годах.

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На заводе «Микрон» соглашаются с тем, что автоэлектроника выглядит перспективным направлением, но предупреждают, что для ее развития необходим рынок сбыта, то есть гарантия, что продукция будет востребована.

Однако, отмечают авторы текста, российский автопром и отечественный автомобильный рынок находятся в глубоком кризисе. Падение продаж по итогам года составило 58,8 процента, а падение производства — 67 процентов. При сохранении такого уровня организация производства чипов может оказаться бесперспективной.

Ранее сообщалось, что в российских дилерских центрах закончились автомобили Lada Vesta. Поставки модели ожидаются не ранее чем в марте-апреле. Ее производство приостановили весной 2022 года из-за проблем с иностранными комплектующими.

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Платон Щукин
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