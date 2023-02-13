Курс рубля снизился до минимума с апреля 2022 года

Курс рубля опустился до минимальных значений к доллару США, евро и юаню с апреля 2022 года

В ходе торгов Мосбиржи в понедельник, 13 февраля, курс рубля опустился до минимальных значений к доллару США, евро и юаню. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара по состоянию на 16:22 по московскому времени вырос на 24 копейки, до 73,63 рубля. Курс евро также увеличился на 24 копейки и достиг 78,69 рубля. Курс юаня увеличился на три копейки — до 10,78 рубля.

Помимо этого, курс рубля обновил минимумы апреля 2022 года по отношению к доллару и юаню, к евро – десятимесячный минимум. Отмечается, что общий объем торгов долларом составил 55,3 миллиарда в рублях, евро — 28,9 миллиарда, юанем — 52,4 миллиарда. Руководитель отдела акций управляющей компании «Первая» Антон Кравченко заявил, что снижение курса рубля связано с сокращением нефтегазовых доходов России в феврале этого года.

«Показатель упал сразу на 46 процентов к январю 2022 года. В первую очередь, это обусловлено существенным дисконтом на нефть марки Urals и уменьшением вдвое объемов экспорта газа в дальнее зарубежье», — рассказал аналитик в беседе с агентством «Прайм».

Ранее аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова заявила, что весной рубль испытает сдержанное ослабление против доллара, евро и юаня.