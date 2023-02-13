Объяснено появление таинственных зеленых лучей над Гавайями

Появление зеленых лучей над Гавайями объяснили работой спутника мониторинга атмосферы

Ученые Национальной астрономической обсерватории Японии (NAOJ) объяснили появление таинственных зеленых лучей, протянувшихся из космоса над Гавайями, работой спутника мониторинга атмосферы. Об этом сообщает издание Science Alert.

28 января над Гавайскими островами были замечены зеленые лазерные лучи, которые удалось запечатлеть на камеру телескопа. Первоначально эксперты NAOJ предположили, что зеленый свет, вероятно, исходит от космического лидара на орбитальном спутнике, известного как ICESat-2. ICESat-2 принадлежит НАСА и используется для наблюдения за толщиной земного морского льда, ледяных щитов и лесов.

Согласно новым данным NAOJ, траектории зеленых лучей не совпадают с орбитой ICESat-2. Исследователи смоделировали траекторию движения спутников, использующих аналогичный инструмент, и нашли наиболее вероятного кандидата — китайский спутник Daqi-1/AEMS.

Daqi-1 был запущен в апреле прошлого года и, как и ICESat-2, является спутником для мониторинга атмосферной среды. Он отслеживает глобальные уровни углерода, а также загрязнение атмосферы. Daqi-1 имеет пять инструментов, помогающих в этом, в том числе лидар для обнаружения аэрозолей и углекислого газа (The Atmospheric Carbon Dioxide LIDAR, ACDL). ACDL может определить, сколько CO2 содержится в атмосфере Земли, излучая два чередующихся лазерных луча в диапазоне длин волн 1572 нанометров.

