Мэр Мариуполя сообщил о возвращении людей в город

Мэр Мариуполя Олег Моргун: население города сейчас составляет около 230 тысяч человек

Люди продолжают возвращаться в Мариуполь, заявил мэр города Олег Моргун. Об этом он сообщил в разговоре с РИА Новости.

По его словам, в настоящий момент население Мариуполя составляет около 230 тысяч человек. «Мы как можем посчитать – пенсии, социальные выплаты, заработные платы», — уточнил политик. Кроме того, в городе находятся рабочие и военные. Вместе с ними в городе находятся приблизительно 300 тысяч человек, отметил сказал Моргун.

Он выразил уверенность, что жители продолжат возвращаться в город. Градоначальник также отметил положительную динамику в учебных заведениях, в которые прибыло дополнительно около 600 детей после каникул. «Как только заработают предприятия, как только восстановятся дома или построятся новые, люди сюда приедут», — заключил Моргун.

Отмечается, что на начало 2022 года в Мариуполе проживало 426 тысяч человек.

Ранее Олег Моргун допустил, что на Азовском судоремонтном заводе будет создана база Черноморского флота. По его словам, на предприятии сохранилось много необходимого: станки, в том числе 12-метровые, способные точить валы.