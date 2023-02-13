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14:58, 13 февраля 2023Силовые структуры

В российском регионе возбудили уголовное дело из-за поджога могилы участника СВО

В Евпатории полиция возбудила уголовное дело из-за поджога могилы участника спецоперации
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Кадр: страница «ЗЛОЙ КРЫМЧАНИН» во «ВКонтакте»

В Евпатории полиция возбудила уголовное дело из-за поджога могилы участника специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом в понедельник, 13 января, сообщила пресс-служба администрации российского региона.

Правоохранители устанавливают причастных к преступлению по статье 244 («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения») УК РФ. Поврежденную могилу с признаками возгорания обнаружили 12 января на кладбище на Мирновском шоссе.

Ранее сообщалось, что в Крыму мужчину приговорили к исправительным работам за осквернение воинского мемориала. В сентябре 2022 года в Феодосии он залез на мемориал с Вечным огнем — «Братская могила советских воинов, партизан и подпольщиков 1918–1920 гг., 1941–1944 гг.». Мужчина сжигал возложенные цветы и выпивал.

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Илона Палей
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В российском регионе возбудили уголовное дело из-за поджога могилы участника СВО
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