Стоимость газа в Европе упала

Биржевые цены на газ в Европе опускались ниже 600 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе начали новую неделю с падения. Мартовские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF снижаются до четырех процентов, укрепляясь на уровне ниже 600 долларов за тысячу кубометров. На минимуме они доходили до 570 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По состоянию на 13:00 по московскому времени, стоимость топлива скорректировалась до 578 долларов за тысячу кубометров. Это в шесть раз ниже, чем на максимуме, зафиксированном в сентябре прошлого года.

Поводом для снижения цен стали рекордные запасы газа в подземных хранилищах, теплая погода, высокая выработка ветряных электростанций, политика экономии, стабильные поставки сжиженного природного газа (СПГ).

Свое влияние оказывает и снижение зависимости от России. Реализация угрозы прекращения поставок «Газпрома» существенно сократила спекулятивную составляющую цены на газ.

Ранее глава хедж-фонда Andurand Capital Пьер Андюран заявил, что Россия уже проиграла энергетическую войну с Евросоюзом. По его словам, европейские страны научились обходиться без российских энергоресурсов, а Москва останется без крупнейшего с советских времен покупателя. При этом перенаправить свой газ ей некуда, строительство газопроводов того же объема в Азию займет не менее десяти лет.