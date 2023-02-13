Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
13:30, 13 февраля 2023Экономика

Стоимость газа в Европе упала

Биржевые цены на газ в Европе опускались ниже 600 долларов за тысячу кубометров

Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

Цены на газ в Европе начали новую неделю с падения. Мартовские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF снижаются до четырех процентов, укрепляясь на уровне ниже 600 долларов за тысячу кубометров. На минимуме они доходили до 570 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По состоянию на 13:00 по московскому времени, стоимость топлива скорректировалась до 578 долларов за тысячу кубометров. Это в шесть раз ниже, чем на максимуме, зафиксированном в сентябре прошлого года.

Поводом для снижения цен стали рекордные запасы газа в подземных хранилищах, теплая погода, высокая выработка ветряных электростанций, политика экономии, стабильные поставки сжиженного природного газа (СПГ).

Свое влияние оказывает и снижение зависимости от России. Реализация угрозы прекращения поставок «Газпрома» существенно сократила спекулятивную составляющую цены на газ.

Ранее глава хедж-фонда Andurand Capital Пьер Андюран заявил, что Россия уже проиграла энергетическую войну с Евросоюзом. По его словам, европейские страны научились обходиться без российских энергоресурсов, а Москва останется без крупнейшего с советских времен покупателя. При этом перенаправить свой газ ей некуда, строительство газопроводов того же объема в Азию займет не менее десяти лет.

Котировки TTF1! от TradingView
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Кадыров заявил о необходимости забрать в рамках СВО Одессу и Харьков
На Украине возбудили дело против мэра Мариуполя
Австрия отказалась обучать ВСУ управлению танками Leopard 2
Отбывающий срок за педофилию мигрант пропагандировал ИГ из российской колонии
Стало известно о влиянии санкций на сроки ремонта российских самолетов
Появилось видео с места гибели растерзанного тигром россиянина
Биткоину предсказали рост до 500 тысяч долларов
Рост одной технологичной отрасли в России резко замедлился
В России запустили систему поиска запрещенной информации в интернете
Эксперты обсудили влияние колониальной политики на современный мир
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.