Кадыров раскрыл подробности плана перегруппировки войск в ходе СВО

Глава Чечни Кадыров заявил, что был в курсе плана перегруппировки войск в ходе СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров был в курсе плана перегруппировки войск в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. О его подробностях он рассказал в интервью «России 1», которое было показано в передаче «60 минут».

«Мы сами оставили территории, это военно-тактический ход был, я полностью в курсе был, когда это планировали», — сказал руководитель региона. По его словам, такое решение было необходимо для того, чтобы дальше вести важную сегодня для России военную политику.

В начале ноября 2022 года генерал армии Сергей Суровикин и министр обороны России Сергей Шойгу решили организовать оборону по левому берегу Днепра. 10 ноября российские войска начали передислокацию в соответствии с планом.

Кадыров, комментируя соответствующие действия, отметил, что военный сделал сложный, но верный выбор между бессмысленными жертвами и спасением жизней солдат.