Россиян предупредили о новой мошеннической схеме

Росфинмониторинг: мошенники начали обманывать граждан с помощью «налога на легализацию»

Начальник юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен рассказала, что мошенники начали выманивать деньги у граждан с помощью «налога на легализацию». Об этом она сообщила агентству «Прайм».

Юрист предупредила, что злоумышленники представляются сотрудниками Росфинмониторинга, предлагая людям, у которых ранее украли деньги, заплатить «налог на легализацию», чтобы их вернуть. Мошенники объясняют жертвам, что их средства находятся на брокерских зарубежных счетах, однако их можно вернуть, если человек готов перевести определенную сумму.

Помимо этого, продолжила Тисен, гражданам стали приходить письма якобы от имени ведомства, где их просят предоставить документы, подтверждающие законность происхождения денег на их счетах, и оплатить «издержки, связанные с легализацией доходов». Мошенники также могут посоветовать обратиться за консультацией к подставному специалисту, во время которой человека убеждают перечислить все деньги на их счет, чтобы избежать «противолегализационных мер».

Кроме того, злоумышленники выдают себя за юристов, воруя деньги под видом «безопасного платежа», предостерегла специалист. Она подчеркнула, что Росфинмониторинг не занимается рассылкой сообщений и не требует никаких сборов и платежей. Поэтому если вы столкнулись с таким, необходимо немедленно обратиться в полицию, резюмировала Тисен.

Ранее сообщалось о способности мошенников определить баланс карты через СМС или звонок. Отмечалось, что злоумышленники отправляют текстовое сообщение на номер банка или звонят голосовому помощнику.