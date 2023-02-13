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12:22, 13 февраля 2023Россия

Кадыров описал победу в СВО

Глава Чечни Кадыров заявил, что победой в СВО будет уничтожение «шайки Зеленского»
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Пресс-служба главы Чеченской Республики / РИА Новости

Победой в специальной военной операции (СВО) будет уничтожение «шайки Зеленского». Так ее описал глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью телеканалу «Россия 1», которое было показано в передаче «60 минут». Трансляция ведется на портале «Смотрим».

По словам главы Чечни, после победы над командой президента Украины Владимира Зеленского, России следует провести референдум, выборы, выбрать нового президента и строить отношения с Украиной как с союзным государством.

«Надо уничтожить полностью эту шайку политически или физически», — заявил Кадыров.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предполагала, что СВО закончится тогда, когда ее цели будут достигнуты. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, целями операции являются денацификация и демилитаризация Украины.

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Марк Леонов
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