Глава Чечни Кадыров заявил, что победой в СВО будет уничтожение «шайки Зеленского»

Победой в специальной военной операции (СВО) будет уничтожение «шайки Зеленского». Так ее описал глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью телеканалу «Россия 1», которое было показано в передаче «60 минут». Трансляция ведется на портале «Смотрим».

По словам главы Чечни, после победы над командой президента Украины Владимира Зеленского, России следует провести референдум, выборы, выбрать нового президента и строить отношения с Украиной как с союзным государством.

«Надо уничтожить полностью эту шайку политически или физически», — заявил Кадыров.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предполагала, что СВО закончится тогда, когда ее цели будут достигнуты. Согласно заявлению президента России Владимира Путина, целями операции являются денацификация и демилитаризация Украины.