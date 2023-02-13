Дочь Камалы Харрис вышла на подиум на Неделе моды

Дочь Камалы Харрис Элла Эмхофф приняла участие в показе люксового бренда Collina Strada

Падчерица вице-президента США Камалы Харрис Элла Эмхофф приняла участие в показе люксового бренда Collina Strada. Соответствующие снимки публикует People.

23-летняя манекенщица вышла на подиум на дефиле, которое состоялось в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Знаменитость запечатлели в стеганой куртке без воротника с цветочным принтом, надетой поверх розово-зеленого платья длины макси с кружевными вставками. Ее образ дополнял колье-чокер с шипами, кольцо в виде цветка и белые кроссовки.

При этом волосы инфлюэнсера были распущены, а на лицо дочери политика нанесли макияж в нюдовых оттенках.

В феврале 2021 года Камалу Харрис раскритиковали за любовь к одежде ненавистного американцам бренда. Речь идет о модном доме Dolce & Gabbana, в нарядах которого вице-президент не раз выходила в свет. Например, она отправилась на прием к президенту США Джо Байдену в шерстяном джемпере марки, а на встречу с главой Минфина Джанет Йеллен Харрис пришла в сером брючном костюме и клетчатом пиджаке модного дома.