Названа причина пожара на российском газопроводе

На резервной нитке газопровода в Ярославской области произошел разрыв и начался пожар

На резервной нитке магистрального газопровода в Ярославской области произошел взрыв, после чего начался пожар. Причину инцидента РИА Новости назвал представитель регионального главка МЧС России.

Возгорание возникло из-за разрыва газопровода диаметром примерно один метр в соединении береговой и подводной частей газопровода. Противоаварийная система сработала в штатном режиме. Между задвижками происходило факельное горение остатков газа, вскоре оно прекратилось.

К моменту приезда пожарных огонь уже погас. В результате инцидента никто не пострадал. Газоснабжение населения эта резервная ветка не обеспечивает, заявил такое представитель экстренных служб.

О пожаре на газопроводе сообщалось ранее, инцидент попал на видео. На место прибыли сотрудники экстренных служб.