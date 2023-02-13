Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:45, 13 февраля 2023Россия

Названа причина пожара на российском газопроводе

На резервной нитке газопровода в Ярославской области произошел разрыв и начался пожар

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

На резервной нитке магистрального газопровода в Ярославской области произошел взрыв, после чего начался пожар. Причину инцидента РИА Новости назвал представитель регионального главка МЧС России.

Возгорание возникло из-за разрыва газопровода диаметром примерно один метр в соединении береговой и подводной частей газопровода. Противоаварийная система сработала в штатном режиме. Между задвижками происходило факельное горение остатков газа, вскоре оно прекратилось.

К моменту приезда пожарных огонь уже погас. В результате инцидента никто не пострадал. Газоснабжение населения эта резервная ветка не обеспечивает, заявил такое представитель экстренных служб.

О пожаре на газопроводе сообщалось ранее, инцидент попал на видео. На место прибыли сотрудники экстренных служб.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
МОК обратился к выступающей против допуска россиян на ОИ-2024 коалиции стран
Партия Шольца впервые с 1999 года проиграла на выборах в Берлине
Названа причина пожара на российском газопроводе
Пассажир с разбега разбил турникет в столичном метро и попал на видео
Диетолог предупредила об опасности красной фасоли для некоторых людей
Женщина нашла на пляже обломки затонувшего 139 лет назад корабля
Звезда «Очень страшного кино» назвал неожиданных жертв похудения по методу Маска
Панарина признали первой звездой недели в НХЛ
Белый дом прокомментировал версию о внеземном происхождении сбитых объектов
Еврокомиссия спрогнозировала дефицит газа следующей зимой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.