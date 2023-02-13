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05:43, 13 февраля 2023Россия

Названы лидирующие по качеству жизни российские регионы

РИА Новости: Москва, Подмосковье и Петербург лидируют по качеству жизни в России

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Москва, Подмосковье и Петербург лидируют в рейтинге по качеству жизни среди регионов России. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости.

Отмечается, что рейтинг рассчитывался на основе 67 показателей, которые оценивали фактическое состояние различных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере. На их основе сформирован рейтинговый балл, диапазон которого составлял от 1 до 100.

В результате рейтинговый балл у Москвы составил 83, у Санкт-Петербурга — 82,3, у Московской области — 78,2. Помимо них, в топ-10 регионов вошли Татарстан, Краснодарский край, Белгородская, Ленинградская и Калининградская области, Ханты-Мансийский автономный округ, а также Самарская область.

Замыкают список Архангельская, Курганская область, Калмыкия, Алтай, Карачаево-Черкессия, Бурятия, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Ингушетия и Тыва. Значение сводного рейтингового балла у этих регионов ниже 40, что значительно ниже среднего уровня по стране.

В 2021 году лучшими регионами России по качеству жизни также стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Замыкали перечень Тыва, Карачаево-Черкесская республика и Еврейская автономная область.

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Марина Совина
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