Рианна рассказала об источнике вдохновения перед шоу на Супербоуле
Барбадосская певица Рианна поделилась, что вдохновлялась выступлениями американской певицы Бейонсе во время подготовки своего шоу на соревновании Супербоул (Super Bowl). Об этом пишет Complex.
По словам исполнительницы, она в качестве источника вдохновения изучала прошлые выступления на Супербоуле, а именно выступления Бейонсе, которая была хедлайнером шоу в 2013 году. «Я пару раз смотрела выступления Бейонсе в перерыве между таймами, — рассказала Рианна. — Она лучшая, и это совершенно другой уровень. Чистое вдохновение, правда».
Ранее Рианна заявила, что отрепетировала 39 вариантов выступления для грядущего соревнования. Сначала артистка хотела отказаться от участия в шоу, поскольку всего три месяца назад родила ребенка, но в итоге именно появление сына дало ей мотивацию вернуться на сцену после семилетнего перерыва. Она пояснила, что ей нужно было уместить 17 лет своей работы в 13-минутное выступление.