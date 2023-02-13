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18:04, 13 февраля 2023Культура

Рианна рассказала об источнике вдохновения перед шоу на Супербоуле

Певица Рианна заявила, что вдохновлялась выступлениями Бейонсе при подготовке к Супербоулу
Рианна

Рианна. Фото: Brendan Mcdermid / Reuters

Барбадосская певица Рианна поделилась, что вдохновлялась выступлениями американской певицы Бейонсе во время подготовки своего шоу на соревновании Супербоул (Super Bowl). Об этом пишет Complex.

По словам исполнительницы, она в качестве источника вдохновения изучала прошлые выступления на Супербоуле, а именно выступления Бейонсе, которая была хедлайнером шоу в 2013 году. «Я пару раз смотрела выступления Бейонсе в перерыве между таймами, — рассказала Рианна. — Она лучшая, и это совершенно другой уровень. Чистое вдохновение, правда».

Ранее Рианна заявила, что отрепетировала 39 вариантов выступления для грядущего соревнования. Сначала артистка хотела отказаться от участия в шоу, поскольку всего три месяца назад родила ребенка, но в итоге именно появление сына дало ей мотивацию вернуться на сцену после семилетнего перерыва. Она пояснила, что ей нужно было уместить 17 лет своей работы в 13-минутное выступление.

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Варвара Кошечкина
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