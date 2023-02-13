Одного из самых разыскиваемых преступников России осудят за семь преступлений

В ХМАО будут судить бывшего чиновника Минфина Юрия Чекина, заказавшего убийство прокурора

В ХМАО суд рассмотрит дело одного из самых разыскиваемых преступников России Юрия Чекина, обвиняемого в организации убийства прокурора округа Юрия Бедерина и других особо тяжких преступлениях. Об этом в понедельник, 13 февраля, «Ленте.ру» сообщил в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Всего бывшего чиновника Минфина будут судить за семь преступлений.

Чекин был задержан 26 октября после 20 лет розыска. По версии следствия, в 1990-х годах он руководил контрольно-ревизионным управлением Минфина в ХМАО. При этом у него был кооператив, через который он в течение 1993 года похитил 15,6 миллиона рублей, принадлежащих нефтегазодобывающему предприятию. За это прокуратура возбудила против Чекина уголовное дело. В отместку за уголовное преследование он заказал убийство прокурора Юрия Бедерина. 25 июля 2000 года его застрелили возле дома. Также Чекин организовал в 1996 и 1998 годах убийство двоих знакомых, пытавшихся обмануть его с деньгами. Пятерых киллеров, выполнивших заказ, уже осудили за эти преступления.

Кроме того, по данным следствия, в 2009 году находившийся в международном розыске Чекин хотел лично убить заместителя прокурора Ханты-Мансийского автономного округа (Югры), для чего приобрел пистолет Макарова и боеприпасы. Летом 2010 года он попросил свою знакомую заманить проживавшего за городом заместителя прокурора в Ханты-Мансийск, где он собирался его убить. Но женщина отказалась, и планам Чекина не удалось осуществиться.