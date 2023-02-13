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14:38, 13 февраля 2023Экономика

Европа улучшила прогноз по росту собственной экономики

Прогноз роста экономики Европы и еврозоны в 2023 году улучшен до 0,8 и 0,9 процента

Фото: Florian Wehde / Unsplash

В текущем году ВВП стран Евросоюза вырастет на 0,8 процента, а стран зоны евро — на 0,9 процента. Об этом говорится в февральском прогнозе Еврокомиссии. Еще в ноябре 2022 года оба показателя находились на уровне 0,3 процента, сообщает «Интерфакс».

Авторы документа отмечают, что европейская экономика чувствует себя лучше, чем ожидалось, а инфляция уже преодолела пиковые значения. По итогам года в еврозоне она достигнет 5,6 процента, что ниже, чем 6,1 процента из ноябрьского прогноза. Для ЕС показатель улучшен с 7 до 6,4 процента.

В 2024 году инфляция составит 2,5 и 2,6 процента, экономический рост — 1,5 процента и 1,6 процента для еврозоны и Евросоюза соответственно. В Еврокомиссии обратили внимание на сохраняющуюся устойчивость рынка труда. Уровень безработицы в странах региона в декабре остался на историческом минимуме в 6,1 процента.

Член Еврокомиссии по экономике Паоло Джентилони подчеркнул, что риски, связанные с пандемией COVID-19 и дефицитом природного газа, значительно снизились.

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Вместе с тем он признал, что неопределенность остается высокой в связи с геополитическими событиями, однако напомнил, что 2022 год Европа прошла успешно. В минувшем году ВВП Евросоюза и еврозоны, по текущим оценкам, выросли на 3,5 процента.

По состоянию на 13 февраля стоимость природного газа на европейском хабе TTF закрепилась ниже 600 долларов за тысячу кубометров, где в полтора раза ниже, чем год назад.

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Платон Щукин
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