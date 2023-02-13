Названы способы борьбы с наживающимися на российских туристах мошенниками

РСТ: для борьбы с мошенниками подавайте документы на визу как минимум за шесть месяцев

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин назвал способы борьбы с мошенниками, которые с помощью ботов наживаются на российских путешественниках. Ситуацию он прокомментировал в беседе с РИА Новости.

Горин объяснил, что новый способ мошенничества рассчитан только на частных туристов, которые самостоятельно подают заявку на визы. По его словам, при подаче россиянами документов на визы в Европу и США боты блокируют все свободные слоты, а затем перепродают их.

«Визы выдаются, но подавать документы лучше заранее — как минимум за шесть месяцев. Визы делаются 45 дней. Посольства стараются выдавать документы в срок», — заключил вице-президент РСТ.

Ранее замруководителя визово-миграционного отдела Continent Express Юлия Отвагина рассказала, что боты повторяют задачу поиска каждую минуту, что сильно затрудняет попытки записаться в визовый центр самостоятельно. Купленные слоты впоследствии перепродаются на туристических форумах и сайтах объявлений. В частности, за запись во французские визовые центры просят от 7,5 тысячи рублей, в регионах цена составляет около 4 тысяч рублей.