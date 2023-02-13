Молдавская оппозиция потребовала от Санду доказать обвинения в адрес России

Оппозиция потребовала от президента Молдавии Санду доказать обвинения в адрес России

Члены оппозиционного Блока коммунистов и социалистов (БКС) потребовали от президента Майи Санду предоставить доказательства обвинений в адрес России, согласно которым Москва якобы намеревалась сменить власть в республике. Об этом сообщает РИА Новости.

«Блок коммунистов и социалистов категорически осуждает безответственное заявление президента Санду, прозвучавшее в ходе брифинга 13 февраля 2023 года о том, что Российская Федерация якобы готовит свержение государственного строя и дестабилизацию в Молдавии с привлечением "диверсантов с военной подготовкой"», — сказано в заявлении.

Если молдавские спецслужбы имеют доказательства таких планов, то их нужно представить общественности, добавили в БКС. Как отмечается, в ином случае эти заявления являются провокацией, направленной на втягивание республики в военный конфликт, запугивание оппозиции и усиление политических репрессий против всех несогласных в Молдавии.

Кроме того, вице-председатель оппозиционной партии «Шор» Марина Таубер обвинила Санду в попытке узурпации власти. Она подчеркнула, что за политическим объединением не стоит ни Москва, ни Вашингтон, ни Брюссель, а только молдавские граждане.