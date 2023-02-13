Названа идеальная продолжительность секса

Yahoo Life UK: идеальная продолжительность секса составляет 30 минут

Идеальная продолжительность секса должна составлять 30 минут, заявили участники опроса в Великобритании. Сведения об этом приводит издание Yahoo Life Uk.

В ходе исследования сексуальных предпочтений британцев выяснилось, что 40 процентов из них считают идеальным секс, длящийся полчаса. Однако только 24 процента участников опроса признались, что на самом деле так много времени уделяют любовным играм.

Исследование показало, что не всегда желания совпадают с реальностью. Почти половина жителей Великобритании (47 процентов) занимаются сексом всего 15 минут, а 16 процентов британцев — в течение 10 минут.

15 минут занимаются сексом 47 процентов британцев

Секс-эксперт Аннабель Найт предупредила: люди не должны паниковать, если они в не достигают желаемой продолжительности секса. «Тридцать минут для некоторых людей будет мало, для других — много. Если оба партнера довольны временем, то остальное не имеет значение», — прокомментировала она.

Найт призвала постоянно поддерживать сексуальный контакт. Это может быть просто страстный поцелуй или ласка, которые необязательно должны заканчиваться сексом.

Ранее секс-гуру Кейт Молл назвала лучшие оригинальные позы для секса. Она посоветовала разнообразить секс позами «крендель», «тачка» и другими.