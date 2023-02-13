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19:12, 13 февраля 2023Силовые структуры

Двоих братьев приговорили к срокам до 18 лет за убийство 18-летнего россиянина

В Краснодаре осудили на 17 и 18 лет двоих братьев, убивших 18-летнего прохожего

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

В Краснодаре суд приговорил к 17 и 18 годам лишения свободы двоих братьев за убийство 18-летнего молодого человека. Об этом в понедельник, 13 февраля, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Россияне признаны виновными по пункту «ж» части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Полученные сроки они будут отбывать в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в ночь на 5 марта 2021 года в районе улицы Сергиевской и Гаражного переулка пьяные родственники поссорились с прохожим. Они начали избивать его ногами по голове до потери сознания. Затем один из фигурантов прыгнул на голову потерпевшему. Незнакомец скончался.

Отмечается, что вину признал только один из осужденных.

Ранее стало известно, что Ростовский областной суд вынес приговор по делу убийц из «банды амазонок».

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Екатерина Власова
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