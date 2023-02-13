США открыли в Таллине курсы кибербезопасности для полиции

Секретная служба США открыла в Таллине курсы кибербезопасности для полицейских

Курсы кибербезопасности для сотрудников правоохранительных органов стран Балтийского региона открыла в Таллине секретная служба США, сообщает РИА Новости со ссылкой на американское посольство в Эстонии.

Как сообщили дипломаты США, полицейские получат новые знания в области расследования и судебного преследования киберпреступников.

«Я уверен, что эта программа еще больше улучшит наши возможности по совместному расследованию программ-вымогателей и других киберпреступлений и в итоге укрепит нашу общую безопасность», — прокомментировал запуск программы американский посол в Эстонии Джордж Кент.

Накануне ежегодном отчете эстонского департамента внешней разведки Эстонии указали, что военное нападение России на страну маловероятно, однако в долгосрочной перспективе риски безопасности страны значительно возросли.

