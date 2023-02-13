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19:54, 13 февраля 2023Силовые структуры

В российском регионе мужчина зарезал брата во время ссоры

В Татарстане 37-летний мужчина подрался с 41-летним братом и зарезал его во время ссоры

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Татарстане 37-летний житель села Азнакаевского района зарезал 41-летнего брата во время ссоры. Об этом в понедельник, 13 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 7 февраля фигурант выпивал с родственником, и у них произошли разногласия. Братья стали драться, а затем подозреваемый достал нож и ударил им три раза оппонента, нанеся тяжелые ранения. Мужчина сам попросил соседей вызвать скорую помощь пострадавшему, но спасти жертву не удалось.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Россиянин признал вину. Сейчас решается вопрос о заключении его под стражу.

Ранее стало известно, что на западе Москвы 33-летнего мужчину задержали по подозрению в убийстве 63-летней матери.

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Екатерина Власова
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