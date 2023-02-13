Мужчина сдал машину в автосервис и обнаружил ее в неожиданном месте

Мужчина сдал машину в автосервис и увидел, что механик приехал на ней в «Макдоналдс»

Пользователь TikTok по имени Рике опубликовал в соцсети ролик, в котором рассказал, что обнаружил свой автомобиль в неожиданном месте после того, как сдал его в автосервис. На видео, которое вызвало споры в сети, обратило внимание издание Daily Dot.

По словам мужчины, он привез машину в сервис на диагностику и оставил ее там, а затем случайно увидел авто на парковке ресторана быстрого питания. В ролике видно, как механик забирает заказ в «Макдоналдсе», выходит из заведения и направляется к автомобилю на стоянке. Затем он ставит заказ на крышу, открывает дверь, после чего садится в машину и уезжает.

«Он ездит на моей машине после того, как я оставил ее для осмотра в сервисе. Они поехали на моей машине в "Макдоналдс"», — пожаловался Рике.

Запись стала вирусной и за сутки набрала 10,5 миллиона просмотров и более 40 тысяч комментариев. Мнения пользователей относительно действий автомеханика разделились. «О, я бы закатил серьезный скандал, и они бы оказали мне услуги по ремонту бесплатно», — написал один комментатор.

Однако некоторые пользователи отметили, что тест-драйв нередко является частью процесса ремонта и что сотрудник автосервиса, возможно, просто забрал заказ во время проведения одного из этих тестов. «Вы говорите, что тест-драйв является проверкой после ремонта, но ставить напитки на крышу и, возможно, есть в салоне машины точно не является тест-драйвом», — возразил один из комментаторов.

Ранее пользовательница TikTok опубликовала видео, в котором поделилась необычным заказом, сделанным в «Макдоналдсе». По словам женщины, в заведении ей приготовили салат из бургеров. Ее ролик вызвал дискуссии.