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14:43, 13 февраля 2023Среда обитания

В российском поселке восстановят украденный на дрова туалет

В Челябинской области восстановят украденный на дрова общественный туалет

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

В поселке Новоукраинский в Челябинской области восстановят общественный туалет, ранее украденный на дрова. Об этом сообщила глава Чесменского района Татьяна Жморщук, передает издание «Подъем».

Туалет был установлен рядом с фельдшерско-акушерским пунктом в российском поселке четыре года назад. Стоимость постройки составила 10 тысяч рублей. Объект похитил один из местных жителей, чтобы согреться с его помощью.

По словам Жморщук, на месте украденной уборной скоро построят новую. «В настоящее время данный вопрос решается. В ближайшее время будет установлен новый туалет», — заявила глава района. Отмечается, что на похитившего объект жителя подадут в суд.

В январе власти Железноводска пригрозили закрыть общественные туалеты на Аллее любви. Такое решение власти российского города могут принять из-за пар, которые часто уединяются в кабинках. Местные уборщики сообщили, что неоднократно обнаруживали в установленных в декабре туалетах предметы контрацепции. По словам мэра Железноводска Евгения Бакулина, на данный момент окончательное решение о дальнейшей судьбе уборных не принято.

Александра Качан
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