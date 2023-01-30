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17:47, 30 января 2023Среда обитания

Общественные туалеты в российском городе захотели закрыть из-за секса

В Железноводске захотели закрыть общественные туалеты из-за занимающихся сексом подростков

Фото: Shutterstock

В Железноводске захотели закрыть общественные уборные на улице из-за занимающихся в них сексом подростков. Власти российского города заявили, что продолжат наблюдать за ситуацией, сообщает «Подъем».

По словам мэра Железноводска Евгения Бакулина, туалеты открыли на Аллее любви месяц назад. Теперь местная молодежь часто надолго занимает кабинки, а после себя оставляет предметы контрацепции. Об этом главе города рассказали уборщики.

«Уборные были построены не как модульные бордели для уединений, все-таки они для человеческих потребностей, но не таких», — отметил Бакулин. Он добавил, что решение о закрытии на данный момент не принято, однако глава города не исключает такое развитие событий.

В декабре 2022 года жители российского общежития оказались вынуждены ходить в туалет под зонтом, чтобы не промокнуть из-за протечек с потолка. Студенты из города Канск в Красноярском крае закрепили зонт над унитазом, укрыв таким образом от капель воды. Причиной проблемы с гидроизоляцией назвали некачественный ремонт, который делали десять лет назад.

Александра Качан
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