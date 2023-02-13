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08:50, 13 февраля 2023Россия

В ЛНР сообщили об увеличении Киевом группировки на Купянском направлении

Подполковник Марочко заявил об увеличении украинской группировки на купянском направлении
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Marko Djurica / Reuters

Киев увеличивает группировку на купянском направлении в Донбассе. Об этом РИА Новости рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он пояснил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают на это направление как живую силу, так и технику. При этом речь идет не только о пополнении неподготовленными мобилизованными, но и регулярными войсками с западным вооружением.

В частности, по информации Марочко, командование усиливает оборону в районе населенных пунктов Песчаное, Новоселовское и Берестовое, чтобы попытаться сдержать натиск российских войск.

Ранее Марочко сообщил, что ВСУ стали больше использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) под Кременной из-за новых поставок соответствующего вооружения. Кроме того, украинские военные имеют ударные БПЛА, которые, как правило, несут самодельные взрывные устройства кустарного производства, указал Марочко.

11 февраля политолог, кандидат политических наук, директор Института политических исследований Сергей Марков рассказал, что российские военные, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, сменили тактику, занявшись уничтожением солдат противника, а не только захватом и удерживанием территорий. «Тактика меняется. Раньше делалась ставка на захват территории и административных центров. Потом на их сохранение и оборонительные бои. Потом же ставка уже делалась на уничтожение армии», — заявил он.

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Марина Совина
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