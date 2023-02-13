Москвичи бросились скупать один вид жилья

«Авито Недвижимость»: спрос на вторичное жилье в Москве вырос на 25%

По итогам января 2023 года спрос на покупку вторичного жилья в Москве вырос на 25 процентов относительно января 2022 года. О том, что жители столицы фактически бросились скупать один вид недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на исследование платформы «Авито Недвижимость».

Положительная динамика наблюдается и в месячном выражении — относительно декабря январский спрос на московскую «вторичку» вырос на девять процентов. В первый месяц 2023-го объем предложения также увеличился, но остался ниже, чем год назад. По словам экспертов, сейчас на рынке установилось равновесие спроса и предложения. По их словам, определяющими факторами спроса на «вторичку» в столице являются информационный шум и ставки по ипотеке. При этом уровень ставок сдерживает интерес покупателей к приобретению готового жилья.

Наиболее часто посетители платформы интересовались двухкомнатными квартирами — они составили 37 процентов от общего январского спроса. Еще 30,6 процента пришлось на однокомнатное жилье, 15 процентов — на трехкомнатное, 13 процентов — на студии, а четыре процента — на многокомнатные лоты. По данным «Авито Недвижимости», в январе средняя стоимость квартиры в Москве выросла на 7,3 процента по сравнению с первым месяцем 2022 года, составив 12,5 миллиона рублей.

Ранее в феврале сообщалось, что по итогам января среди крупных городов России недвижимость на вторичном рынке наиболее заметно подорожала в Кирове. Средняя стоимость квадратного метра «вторички» в этом городе выросла на 1,8 процента, до 78,9 тысячи рублей.

