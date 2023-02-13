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15:26, 13 февраля 2023Бывший СССР

Уклонисты покидали Украину под видом волонтеров

Генпрокурор Украины раскрыла схему вывоза уклонистов за границу под видом волонтеров

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

В Киевской области создатель благотворительного фонда вывозил уклонистов с территории Украины под видом волонтеров. О раскрытой схеме сообщила Генеральная прокуратура республики в Telegram.

«В Киевской области разоблачили руководителя благотворительного фонда, который за 7,5 тысячи долларов США переправлял военнообязанных за границу», — говорится в сообщении. Уточняется, что он во время военного положения разработал схему переправки мужчин. Для этого был создан благотворительный фонд и арендовано помещение.

Подозреваемый оценил свои услуги в сумму от 6 тысяч до 7,5 тысячи долларов, за такую сумму он обещал организовать выезд за границу по поддельным справкам волонтера с внесением соответствующих данных в систему «Путь». Ведомство отметило, что во время обысков были изъяты денежные средства, мобильные телефоны, компьютерная техника с данными о гражданах, которые обращались к руководителю фонда, а также документация с их анкетной информацией. Ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, добавили в Генпрокуратуре.

Ранее в Одесской области правоохранительные органы раскрыли схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через госграницу с Молдавией за сумму в размере шести тысяч долларов. Уточняется, что оперативники Подольского пограничного отряда на окраине села Новопетровка задержали молодого человека, а также трех мужчин, пытавшихся незаконно пересечь молдавскую границу.

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Кристина Есикова
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