В ООН заявили о скором окончании спасательных работ в Турции и Сирии

Замгенсека ООН Гриффитс заявил, что спасение пострадавших от землетрясений почти окончено

Этап спасательных работ из-за землетрясений в Турции и Сирии почти окончен, заявил замгенсека ООН Мартин Гриффитс. Его слова приводит Reuters.

«Самое поразительное здесь то, что даже в Алеппо, который так много страдал все эти годы, этот момент (...) был самым худшим из того, что пережили эти люди», — сказал он.

По его словам, скоро ООН направит помощь из контролируемых правительством регионов Сирии на контролируемый повстанцами северо-запад страны, также пострадавший от землетрясения. Гриффитс подчеркнул, что теперь необходимо срочно обеспечить пострадавших жильем, продовольствием, школьным образованием и психологической помощью.