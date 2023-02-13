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12:07, 13 февраля 2023Мир

В ООН заявили о скором окончании спасательных работ в Турции и Сирии

Замгенсека ООН Гриффитс заявил, что спасение пострадавших от землетрясений почти окончено
СюжетЗемлетрясение в Турции:

Фото: Firas Makdesi / Reuters

Этап спасательных работ из-за землетрясений в Турции и Сирии почти окончен, заявил замгенсека ООН Мартин Гриффитс. Его слова приводит Reuters.

«Самое поразительное здесь то, что даже в Алеппо, который так много страдал все эти годы, этот момент (...) был самым худшим из того, что пережили эти люди», — сказал он.

По его словам, скоро ООН направит помощь из контролируемых правительством регионов Сирии на контролируемый повстанцами северо-запад страны, также пострадавший от землетрясения. Гриффитс подчеркнул, что теперь необходимо срочно обеспечить пострадавших жильем, продовольствием, школьным образованием и психологической помощью.

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Анастасия Заикина
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