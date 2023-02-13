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13:54, 13 февраля 2023Россия

Москалькова обратилась к главе Генштаба после жалоб российских мобилизованных

Москалькова заявила, что обратилась к Герасимову после жалоб мобилизованных из Татарстана

Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к главе Генерального Штаба Валерию Герасимову после жалоб российских мобилизованных. Об этом она написала в Telegram-канале.

Обращение мобилизованных из Татарстана появилось в сети в начале недели. На опубликованных в сети кадрах группа мужчин заявляет, что они являются военными из 1231-го полка, которых командование передало в подчинение армии Донецкой народной республики (ДНР). Мужчины пожаловались, что у них забрали военную технику и вещи первой необходимости, а затем отправили на штурм без подготовки. Впоследствии, как сообщало агентство «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу главы региона, мобилизованных вернули в свой полк из воинской части в ДНР.

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Омбудсмен заявила, что она обратилась к Герасимову после «появившейся в Сети информации о том, что мобилизованных из Республики Татарстан, практически без вооружения, отправляли для выполнения боевых задач» в зону спецоперации.

До этого член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов поделился видеозаписью, на которой мобилизованные из Самарской области пожаловались на ошибочную отправку в зону специальной военной операции (СВО) и отсутствие выплат. Парламентарий добавил, что направил письма также в Министерство обороны, в координационную группу по вопросам СВО и губернатору Самарской области Дмитрию Азарову.

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Анастасия Шейкина
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