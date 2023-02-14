Володин озвучил долю вернувшихся в страну россиян

Спикер Госдумы Володин заявил, что в Россию вернулись 60 процентов уехавших

В Россию вернулись 60 процентов покинувших страну за последнее время. Такую долю вернувшихся озвучил спикер Государственной думы (ГД) Вячеслав Володин во время заседания нижней палаты парламента, его заявление приводится в официальном Telegram-канале телевидения Госдумы.

В своем выступлении Володин не уточнил период, в который упомянутые им россияне покинули страну, а также категорию уехавших. При этом в канале ГД есть приписка, что речь идет лишь о сотрудниках сферы IT.

«У нас, кстати, за время с момента отъезда более 60 процентов вернулись и работают вновь на тех предприятиях, где раньше были», — заявил он.

Ранее в Госдуме предлагали лишить уехавших россиян части прав. По словам депутата Олега Морозова, человек, покинувший страну в «трудный час» и своими действиями наносящий ей ущерб, не может пользоваться теми же правами, что и остальные российские граждане.

Также в декабре 2022 года сенатор Андрей Клишас говорил, что власти могут разработать меры, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным» для граждан, покинувших Россию после начала мобилизации.