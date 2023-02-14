Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:33, 14 февраля 2023Россия

Володин озвучил долю вернувшихся в страну россиян

Спикер Госдумы Володин заявил, что в Россию вернулись 60 процентов уехавших

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В Россию вернулись 60 процентов покинувших страну за последнее время. Такую долю вернувшихся озвучил спикер Государственной думы (ГД) Вячеслав Володин во время заседания нижней палаты парламента, его заявление приводится в официальном Telegram-канале телевидения Госдумы.

В своем выступлении Володин не уточнил период, в который упомянутые им россияне покинули страну, а также категорию уехавших. При этом в канале ГД есть приписка, что речь идет лишь о сотрудниках сферы IT.

«У нас, кстати, за время с момента отъезда более 60 процентов вернулись и работают вновь на тех предприятиях, где раньше были», — заявил он.

Ранее в Госдуме предлагали лишить уехавших россиян части прав. По словам депутата Олега Морозова, человек, покинувший страну в «трудный час» и своими действиями наносящий ей ущерб, не может пользоваться теми же правами, что и остальные российские граждане.

Также в декабре 2022 года сенатор Андрей Клишас говорил, что власти могут разработать меры, которые «сделают нахождение за границей менее комфортным» для граждан, покинувших Россию после начала мобилизации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на донецком направлении
В США предупредили о потере веры в Зеленского из-за потерь в Артемовске
Российские средства ПВО перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS
Тренер Махачева оценил вероятность проведения реванша с Волкановски
Американский генерал в отставке призвал дать Украине все для захвата Крыма
Российские военные уничтожили гаубицу «Мста-Б» и склады с боеприпасами ВСУ
Бывшего президента Киргизии выпустили из колонии
Минобороны заявило о поражении 93 артиллерийских подразделений ВСУ
Российские войска ликвидировали до 100 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении
Россия исключила из зарубежных реестров свыше 180 самолетов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.