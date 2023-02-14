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02:50, 14 февраля 2023Мир

В Аргентине прошли обыски из-за возможной фальсификации документов для россиянок

Полиция Аргентины провела обыски из-за возможной фальсификации документов для россиянок

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

В Буэнос-Айресе прошли обыски из-за возможной фальсификации документов для россиянок. Об этом сообщает телеканал TN.

Речь идет о расследовании против агентств, предлагавших беременным россиянкам пакет услуг по организации родов и получению аргентинских документов.

По данным телеканала, посредники в Аргентине «продавали женщинам поддельные сертификаты о месте проживания, чтобы они могли запросить документы и паспорт для своих детей».

Аргентина предоставляет гражданство по так называемому праву почвы: все, кто родился на территории страны, имеют право на получение ее паспорта. Документ этого латиноамериканского государства позволяет посещать 170 стран без визы, в том числе Европейский союз и Великобританию.

Ранее национальный директор миграционной службы Аргентины Флоренсия Кариньяно заявила, что мошенники заманивают в страну беременных россиянок, предлагая им так называемые туристические пакеты для родов. Она подчеркнула, что поток россиян в Аргентину увеличился за последние месяцы, при этом более половины числа приезжих из России составляют беременные женщины.

Марина Совина
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