В Аргентине прошли обыски из-за возможной фальсификации документов для россиянок

Полиция Аргентины провела обыски из-за возможной фальсификации документов для россиянок

В Буэнос-Айресе прошли обыски из-за возможной фальсификации документов для россиянок. Об этом сообщает телеканал TN.

Речь идет о расследовании против агентств, предлагавших беременным россиянкам пакет услуг по организации родов и получению аргентинских документов.

По данным телеканала, посредники в Аргентине «продавали женщинам поддельные сертификаты о месте проживания, чтобы они могли запросить документы и паспорт для своих детей».

Аргентина предоставляет гражданство по так называемому праву почвы: все, кто родился на территории страны, имеют право на получение ее паспорта. Документ этого латиноамериканского государства позволяет посещать 170 стран без визы, в том числе Европейский союз и Великобританию.

Ранее национальный директор миграционной службы Аргентины Флоренсия Кариньяно заявила, что мошенники заманивают в страну беременных россиянок, предлагая им так называемые туристические пакеты для родов. Она подчеркнула, что поток россиян в Аргентину увеличился за последние месяцы, при этом более половины числа приезжих из России составляют беременные женщины.