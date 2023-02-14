Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:47, 14 февраля 2023Бывший СССР

В Белоруссии начался новый суд над Тихановским

В суде в Жодино началось рассмотрение нового дела против оппозиционера Тихановского

Фото: Тамара Беляева / Sputnik / РИА Новости

В суде в белорусском городе Жодино началось рассмотрение нового уголовного дела против оппозиционера Сергея Тихановского. Об этом со ссылкой на представителя суда сообщает РИА Новости.

По его словам, заседание носит характер выездного и проходит непосредственно в тюрьме, где Тихановский отбывает срок. Уточняется, что оппозиционера обвиняют в злостном неповиновении требованиям администрации исправительного учреждения. По соответствующей статье ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В августе стало известно, что суд ужесточил режим заключения Тихановского, заменив его на тюремный. Как сообщали правозащитники, он предполагает круглосуточное содержание в камере.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Георгий Нестеров
Обсудить
Последние новости
В Китае заявили о достигнутых Россией целях СВО
Боррель оценил возможность отправить Киеву истребители словом «посмотрим»
В России рассказали об интересе к С-500 за рубежом
Глава Минобороны Украины встретился с шефом Пентагона
Рианна выступила в украшениях за 88 миллионов рублей
В Петербурге 16-летняя девочка упала с 12 этажа на глазах подруги
Бежавшие в Южную Корею от мобилизации россияне получили право на убежище
Глава галереи Айвазовского прокомментировала признание художника в США украинцем
Страны-участницы НАТО обсудят увеличение расходов на оборону
Киев впервые передал военнопленных без следов пыток
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.