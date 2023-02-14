В Белоруссии начался новый суд над Тихановским

В суде в Жодино началось рассмотрение нового дела против оппозиционера Тихановского

В суде в белорусском городе Жодино началось рассмотрение нового уголовного дела против оппозиционера Сергея Тихановского. Об этом со ссылкой на представителя суда сообщает РИА Новости.

По его словам, заседание носит характер выездного и проходит непосредственно в тюрьме, где Тихановский отбывает срок. Уточняется, что оппозиционера обвиняют в злостном неповиновении требованиям администрации исправительного учреждения. По соответствующей статье ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В августе стало известно, что суд ужесточил режим заключения Тихановского, заменив его на тюремный. Как сообщали правозащитники, он предполагает круглосуточное содержание в камере.