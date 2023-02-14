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17:20, 14 февраля 2023Ценности

Парикмахеры назвали приводящие к облысению виды расчесок

Парикмахер Дарриус Пис: расчески с длинной кабаньей щетиной приводят к облысению

Фото: unsplash

Парикмахеры Фабио Скалиа и Дарриус Пис назвали виды расчесок, которые приводят к облысению. Соответствующий материал появился на сайте издания SheFinds.

В первую очередь специалисты призвали отказаться от щеток с длинной кабаньей щетиной, которые предположительно предназначены для тонких и мягких прядей. «Эти щетки, как правило, очень грубые и жесткие, что может привести к большему выпадению волос. Они были разработаны для более густых волос с более укрепленными прядями», — рассказал Пис.

С коллегой согласился Скалиа, отметив, что подобные инструменты сильно тянут волосы у основания корней. Вместо них он посоветовал присмотреться к расческам с более мягкими и короткими щетинами. «Самое важное, что нужно помнить, если вы чувствуете напряжение, которое создает щетка во время использования, то прекратите ею расчесывать волосы», — заявил он.

В декабре 2022 года редакторы портала The Financial Express раскрыли опасные последствия расчесывания мокрых волос. По словам экспертов, когда волосы находятся во влажном состоянии, в них разрушаются водородные связи. Данное явление приводит к ломкости прядей. Расчесывание, в свою очередь, может вдобавок нарушить их эластичность.

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Мария Винар
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