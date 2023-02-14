В МИД рассказали о поставках второго полка C-400 Турции

В МИД России заявили об отсутствии препятствий для передачи второго полка C-400 Турции

Препятствий и нерешаемых задач в вопросе поставки Турции второго полка зенитной ракетной системы С-400 нет. Об этом заявил РИА Новости директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.

«Нерешаемых задач на пути реализации этого проекта не видим», — рассказал он, отметив, что при освещении данного вопроса необходима «информационная гигиена, чтобы не допустить ущерба национальным интересам».

Пилипсон обратил внимание, что ряд стран применяет против России множество ограничительных мер «для устранения конкурента на объемном рынке вооружений».

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар рассказал о готовности страны применить российскую систему противовоздушной обороны (ПВО) C-400. Он пояснил, что она будет использована в том случае, если появится внешняя угроза стране. «Система С-400 готова к применению. В случае возникновения каких-либо угроз мы примем решение, где и как ее использовать», — заявил глава оборонного ведомства.