Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:11, 14 февраля 2023Мир

В МИД рассказали о поставках второго полка C-400 Турции

В МИД России заявили об отсутствии препятствий для передачи второго полка C-400 Турции

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Препятствий и нерешаемых задач в вопросе поставки Турции второго полка зенитной ракетной системы С-400 нет. Об этом заявил РИА Новости директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.

«Нерешаемых задач на пути реализации этого проекта не видим», — рассказал он, отметив, что при освещении данного вопроса необходима «информационная гигиена, чтобы не допустить ущерба национальным интересам».

Пилипсон обратил внимание, что ряд стран применяет против России множество ограничительных мер «для устранения конкурента на объемном рынке вооружений».

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар рассказал о готовности страны применить российскую систему противовоздушной обороны (ПВО) C-400. Он пояснил, что она будет использована в том случае, если появится внешняя угроза стране. «Система С-400 готова к применению. В случае возникновения каких-либо угроз мы примем решение, где и как ее использовать», — заявил глава оборонного ведомства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В МИД рассказали о поставках второго полка C-400 Турции
В Германии призвали добиться окончания конфликта вместо поставок оружия Украине
Иммунолог назвал лучшие виды спорта для часто болеющих детей
Число погибших в ходе стрельбы в университете США возросло
Российский губернатор предложил снизить тарифы на электроэнергию в регионе
Киев обвинили в подготовке сценария по дискредитации работы Запорожской АЭС
В российском регионе в подъезде нашли босую трехлетнюю девочку
Япония поддержала позицию США по сбитому китайскому аэростату
Россиянина осудят за убийство подручными предметами двух знакомых во время ссоры
Маршал рассказал об опасениях Дудя из-за ФСБ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.