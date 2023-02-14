Джулия Фокс пришла на Неделю моды в прозрачном платье и с сумкой контрацептивов

Модель Джулия Фокс появилась на Неделе моды в Нью-Йорке с полной контрацептивов сумкой

Американская актриса и модель Джулия Фокс появилась на Неделе моды в Нью-Йорке с пластиковой сумкой, содержимое которое привлекло внимание папарацци. Соответствующую информацию приводит Daily Mail.

Звезда пришла на показ дизайнера Елены Велес в просвечивающем белом платье длины миди без бретелей. При этом она не надела бюстгальтер, но дополнила образ высокими сапогами и резиновыми перчатками, сквозь которые было видно кожу рук.

Кроме того, в качестве аксессуара Фокс выбрала прозрачную сумку, которая оказалась наполнена контрацептивами. Последние были прикреплены к ее стенкам в неразвернутом виде.

Ранее в феврале американская актриса и модель Джулия Фокс в интервью журналу Elle рассказала о пережитых пластических операциях и косметологических процедурах. Так, 33-летняя знаменитость заявила, что делала липосакцию. Кроме того, по словам телезвезды, она прибегла к инъекциями ботокса.