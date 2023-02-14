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20:45, 14 февраля 2023Ценности

Блогерша показала способ ухода за кожей лица и смутила зрителей

Блогерша Рене Ноэ использовала для ухода за лицом мыло для рук и смутила зрителей

Кадр: @renee.noe

Блогерша Рене Ноэ показала способ ухода за кожей лица и смутила зрителей. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 464 тысяч подписчиков.

Девушка отметила, что ранее пользователи интересовались у нее секретом чистой кожи, поэтому она решила продемонстрировать свой метод. Инфлюэнсерша рассказала, что умывается мылом для рук, а затем использует увлажняющий лосьон для тела. «Мне стыдно, но в моем случае это всегда работало», — подписала она публикацию.

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Видео набрало 3,2 миллиона просмотров. Пользователи высказали свое мнение в комментариях. «Как?», «Тебе просто повезло», «Это называется генетика», «Кожа у всех разная. Если тебе подходит, это чудесно», — отметили они.

В декабре 2022 года дерматолог и косметолог Елена Мошкова назвала способы, с помощью которых можно улучшить состояние кожи за месяц. В число повышающих тонус кожи процедур специалистка внесла массаж, гигиеническую чистку и пилинг с эффектом биоревитализации, а также саму биоревитализацию и мезотерапию.

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Алина Гостева
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