В Лондоне обеспокоились использованием полицией китайских дронов

Telegraph: в Лондоне обеспокоены использованием британской полицией китайских дронов

Британские правительственные чиновники обеспокоены возможной утечкой конфиденциальных данных из-за использования полицией дронов, произведенных китайской фирмой DJI. Об этом пишет газета Telegraph.

«Они обеспокоены тем, что приложения могут быть использованы для загрузки конфиденциальных данных с телефонов операторов или других устройств», — сказано в материале.

Отмечается, что минимум 230 из 337 дронов, используемых британскими службами, произведены китайской компанией.

Уполномоченный по вопросам наблюдения Фрейзер Сэмпсон потребовал рассмотреть необходимость приостановить закупки дронов до оценки безопасности.

Ранее глава Консервативной партии Великобритании Грег Хэндс рассказал, что 20 лет назад российский шпион пытался завербовать его в одном из пабов Лондона. Он заявил, что на мероприятии консерваторов познакомился с человеком, который представился Александром Кашицыным и сообщил, что работает в российском посольстве. Кашицын попросил его добыть документ о ядерной программе Ирана из библиотеки палаты общин.