Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:43, 14 февраля 2023Мир

Экс-постпред США при ООН объявила о желании участвовать в президентских выборах

Экс-постпред США при ООН Хейли заявила, что намерена участвовать в президентских выборах

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Бывший постпред США при ООН и экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли официально подтвердила свое намерение участвовать в президентских выборах в 2024 году. О выдвижении своей кандидатуры на пост главы Белого дома она заявила в видеообращении, уточняет Reuters.

В упомянутом обращении 51-летняя Хейли высказала мнение о том, что «пришло время для нового поколения лидеров».

По данным агентства, подробнее о планах своей кампании Хейли сообщит в среду, 15 февраля, во время выступления в американском Чарлстоне, расположенном на территории штата Южная Каролина.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Молдавия закрыла воздушное пространство без объяснения причины
Синоптик предупредил о скачках атмосферного давления
Жительница Испании рассказала об альтернативе Дню святого Валентина в стране
Названы самые высокооплачиваемые звезды шоу-бизнеса
Уничтожение военных и укреплений ВСУ из минометов показали на видео
Получен беспрецедентный снимок квазара
Врач «Шинника» рассказал о состоянии футболистов после драки с украинцами
Алиев обсудил с МИД России мирный договор между Баку и Ереваном
Машинист рассказал о моменте падения коляски с ребенком перед поездом в Балашихе
Российского студента и подростка обвинили в диверсии на железной дороге
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.