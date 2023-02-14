Экс-постпред США при ООН объявила о желании участвовать в президентских выборах

Экс-постпред США при ООН Хейли заявила, что намерена участвовать в президентских выборах

Бывший постпред США при ООН и экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли официально подтвердила свое намерение участвовать в президентских выборах в 2024 году. О выдвижении своей кандидатуры на пост главы Белого дома она заявила в видеообращении, уточняет Reuters.

В упомянутом обращении 51-летняя Хейли высказала мнение о том, что «пришло время для нового поколения лидеров».

По данным агентства, подробнее о планах своей кампании Хейли сообщит в среду, 15 февраля, во время выступления в американском Чарлстоне, расположенном на территории штата Южная Каролина.