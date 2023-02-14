Кепку с двумя козырьками от Adidas и Gucci за 47 тысяч рублей обругали в сети

Двухстороннюю кепку из коллаборации Adidas и Gucci за 47 тысяч рублей обругали в сети

Двухстороннюю кепку из коллаборации люксового бренда Gucci и спортивной марки Adidas подвергли критике в сети. Соответствующие комментарии появились на сайте Daily Mail.

Речь идет о головном уборе, один козырек которого выполнен в синем цвете с тремя белыми полосками, в то время как на другую сторону нанесена коричневая монограмма Gucci. Стоимость вещи составляет 520 фунтов стерлингов (47 тысяч рублей). На размещенном кадре помимо бейсболки манекенщик также рекламирует футболку из совместной коллекции ретейлеров.

Читатели издания обругали дизайн предмета гардероба в многочисленных комментариях под опубликованными промо-снимками. «Я могу купить кепку и получше», «500 фунтов за это?», «Кто придумал такой дизайн?», «Полная безвкусица», «Какой ужас», «Кепка от Gucci и Adidas — просто стыд», — высказывались пользователи сети

В январе 2022 года нижнее белье бренда Анастасии Решетовой раскритиковали в сети. Известно, что в ассортимент марки Geisha знаменитости вошли бюстгальтеры, трусы, боди и корсеты в черных, красных и телесных оттенках.